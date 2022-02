Partygate: nuova foto imbarazza Johnson, con bottiglia aperta

– Una nuova foto imbarazza Boris Johnson nell’ambito delle rivelazioni sul cosiddetto scandalo Partygate sui ritrovi svoltosi a Downing Street fra 2020 e 2021 in apparente violazione delle restrizioni Covid allora in vigore.

L’immagine, trapelata oggi sul Daily Mirror online, mostra il primo ministro Tory con un paio di altre persone (una delle quali con festone al collo) dinanzi a una bottiglia aperta di champagne e a qualche snack.

E riguarda un evento di auguri natalizi organizzato dallo staff – in teoria come “un quiz” a distanza, con diversi collaboratori collegati in video – risalente al 15 dicembre del 2020, quando il Regno Unito non era più in lockdown, ma in Inghilterra erano ancora vietate le feste aziendali e qualunque incontro sociale fra più di 2 persone non conviventi.

La pubblicazione della foto ha suscitato polemiche richieste di chiarimento durante il Question Time da parte di due deputati dell’opposizione laburista, i quali hanno sollecitato Johnson a segnalare alla polizia anche questo evento, inizialmente non inserito nella lista delle presunte “feste” poste sotto indagine da parte di Scotland Yard. Il premier aveva a suo tempo negato che il ritrovo del 15 dicembre 2020 potesse essere classificato come un party, ma ha comunque assicurato oggi che anch’esso è stato sottoposto all’esame degli investigatori.