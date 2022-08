Partecipazione alla fiera ARTIGIANO IN FIERA di Milano dal 3 all’11 Dicembre 2022.

L’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio , intende incentivare e sostenere l’artigianato della Sardegna tramite la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla XXVI Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera” che si terrà presso il quartiere espositivo Fiera Milano dal 3 dicembre all’ 11 dicembre 2022.

Sono ammesse a partecipare all’iniziativa n. 34 imprese artigiane operanti in Sardegna in possesso dei seguenti requisiti:



– siano annotate nella sezione speciale delle imprese artigiane del registro delle imprese (ex Albo delle



imprese artigiane) presso le C.C.I.A.A. della Sardegna competenti per territorio;



– rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/Ce del



06 maggio 2003 relativa alla nuova definizione di micro, piccola e media impresa, recepita a livello



nazionale con D.M. del 18 aprile 2005;



– non si trovino in una delle situazioni ostative previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;



– siano in regola con il pagamento dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali



oppure abbiano ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le



imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o



l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;



– siano produttrici degli elaborati, esclusivamente prodotti in Sardegna o, comunque, trasformati in



Sardegna, che saranno esposti in Fiera;



– abbiano una propria sede operativa attiva sul territorio regionale;



– siano competenti in una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche e tradizionali:



Ceramica; Lavorazione corallo e metalli preziosi; Legno, sughero e intreccio; Abbigliamento tradizionale; Coltelleria; Tessitura e ricamo; Ferro Battuto; Cuoio e Pelle; altro.

Le imprese artigiane interessate dovranno inviare la documentazione , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2022, esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: tur.marketing@pec.regione.sardegna.it; e per conoscenza all’indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it ;

Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo: tur.marketing@pec.regione.sardegna.it;

Consulta i documenti;