Partecipa all’Indagine Congiunturale della CNA di Roma

L’indagine congiunturale della CNA di Roma, realizzata in collaborazione con SWG S.p.A, nasce per sondare lo stato e le prospettive delle imprese di Roma e provincia.

Come sempre l’indagine misura il consuntivo del 1° semestre 2022 e le aspettative per il 2° semestre 2022.

In questo difficile contesto legato alla crisi economica dovuta agli strascichi della pandemia da COVID-19 e al conflitto bellico in Ucraina, è ancora più importante per la nostra Associazione poter avere informazioni sull’andamento delle imprese del territorio, dei singoli settori o dei territori della Provincia, in modo da poter rafforzare ed indirizzare l’azione politica di rappresentanza svolta con le Istituzioni locali e nazionali.