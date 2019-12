Parla Davide, seduto vicino a Pietro durante l’incidente

Uscita sul Messaggero un’intervista a Davide, l’amico di Piero Genovese, seduto sul sedile anteriore durante l’incidente in cui Gaia e Camilla hanno perso la vita.

Mentre vanno avanti le indagini sull’incidente di Corso Francia in cui hanno perso le vita le sedicenni Gaia e Camilla, parla Davide, un amico di Piero.

Il ragazzo era con lui in macchina al momento dell’incidente. Nell’instervista sul Messaggero si legge: “Quelle due ragazze sono sbucate all’ improvviso, correvano mano nella mano. Era impossibile evitarle. Pioveva, era buio, ma ricordo perfettamente cos’è successo: ho visto due sagome apparire dal nulla e poi il corpo di una di loro rimbalzare sopra il cofano.

Eravamo appena andati via da una cena a casa di amici al Fleming, dove avevamo festeggiato il ritorno di un amico dall’ Erasmus. Avevamo bevuto qualche bicchiere di vino, niente di più. Era da poco passata la mezzanotte e avevamo imboccato Corso Francia per andare verso il Treebar al Flaminio.

Pietro guidava, io ero seduto accanto a lui e dietro di noi, sul sedile posteriore, c’ era un altro nostro amico che al momento dell’incidente però stava mandano un messaggio con il cellulare e dice di non aver visto nulla. Nessuno di noi era drogato o ubriaco. Non so, ma anche volendo non avremmo potuto correre. Su Corso Francia era appena scattato il semaforo verde e l’ auto era ripartita da poco”.