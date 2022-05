Parere favorevole in commissione bilancio a due proposte di legge regionale

Si tratta della n. 169, Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità, e della n. 313, Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti.

10/05/2022 – Ok oggi, in commissione IV – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio del Consiglio regionale del Lazio, a due proposte di legge: la prima, n. 169 del 21 giugno 2019, concernente: “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”; la seconda, la n. 313 del 7 ottobre 2021, reca invece le “Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti”.

La proposta di legge n. 169 ha avuto il parere favorevole congiuntamente agli emendamenti di Giunta presentati e votati, anch’essi favorevolmente, prima del voto finale. Nel caso della proposta 313 invece, si è passati direttamente al voto complessivo, che ha avuto carattere prettamente formale, non comportando la proposta in questione conseguenze a carico del bilancio regionale.

Le due proposte di legge esaminate oggi ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale tornano ora, per la definitiva approvazione e invio all’Aula, nelle commissioni di competenza. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio