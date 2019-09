Parco del Ponte, il progetto è tra i migliori quattro al mondo

Il parco del Ponte è uno dei quattro migliori concorsi di progettazione architettonica del mondo. La designazione è di Ace-Uia, Consiglio Architetti d’Europa-Unione Internazionale degli Architetti, e il 25 ottobre l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci sarà a Parigi ad illustrare il progetto. Ad annunciare il prestigioso riconoscimento è lo stesso assessore di Palazzo Tursi.

La candidatura del concorso di progettazione è stata avanzata avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il 25 ottobre a Parigi si terrà la Conferenza Internazionale Ace-Uia on Architectural Design Competition, durante la quale è prevista l’esposizione del progetto e del processo intrapresi.

“Un prestigioso riconoscimento internazionale per Genova – ha spiegato l’assessore Cenci -, un riconoscimento per la struttura organizzativa dell’amministrazione comunale, per il lavoro svolto dalla Commissione del concorso e per tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato – sostiene ancora l’assessore Simonetta Cenci -. Il concorso è innovativo: la Valpolcevera ha un ruolo fondamentale, per lo sviluppo produttivo ed economico della città, oltre che per le linee di comunicazione ferroviarie e stradali. Con il progetto di rigenerazione promuoveremo un processo di rigenerazione urbana smart, intelligente e ‘pulita’ che coinvolgerà anche la parte collinare. Faremo sì che l’area diventi definitivamente la grande risorsa di Genova e una nuova centralità urbana e territoriale”.