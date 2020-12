Papa: nuovo appello per vaccini, siano accessibili a tutti

Il Papa torna a chiedere un accesso ai vaccini e alle cure contro il Covid anche per i più fragili. “Rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili”: è quanto si legge nel Messaggio per la 54a Giornata Mondiale della pace che si celebra il Primo gennaio 2021.

La pandemia ha dimostrato che “nessuno si salva da solo e nessuno Stato nazionale isolato può assicurare il bene comune della propria popolazione”.

“In un tempo dominato dalla cultura dello scarto – prosegue il Papa -, di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse, vorrei invitare i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni educative a prendere in mano” una “bussola” per “imprimere una rotta comune al processo di globalizzazione, una rotta veramente umana”. Il Papa chiede di essere “testimoni della cultura della cura, per colmare tante disuguaglianze sociali”.