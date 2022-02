Papa: è nato un nuovo fiore dedicato a Bergoglio

E’ nato un nuovo fiore: la “Rosa Papa Bergoglio”.

E’ stata creata dall’estro artistico e dalla devozione di Luca Sardella e della figlia Daniela.

I due conduttori televisivi di programmi dedicati alla Natura, la consegneranno al Papa, in un’udienza in Vaticano, mercoledì 16 febbraio.

La “Rosa Papa Bergoglio” è “unica, forte, vitale e spirituale, che durante la sua vita ripercorre una moltitudine di sfumature di colori che vanno dal rosa, all’arancio, al salmone, alla pesca e al giallo, a testimoniare l’amore, l’ammirazione e la devozione per una persona speciale come il Papa”, spiegano gli autori. Luca e Daniela Sardella, con la loro creazione floreale hanno voluto rappresentare “l’immagine del movimento dell’anima e del senso di espansione che si apre alla maniera di un mandala naturale, verso il compimento materiale e spirituale della vita, come divinamente insegna e testimonia – sottolineano gli artisti – il nostro amato pontefice”.