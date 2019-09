Paola Turci al Roof Garden del Casinò di Sanremo

Sabato 28 settembre Paola Turci presenterà il suo nuovo album “Viva da morire” al Roof Garden del Casinò di Sanremo.

La cantautrice Paola Turci, dopo aver partecipato all’edizione 2018 del Festival di Sanremo, torna con un nuovo disco. Il 28 settembre, presso il Roof Garden del Casinò di Sanremo presenterà alle 20:30 “Viva da morire”.

Il suo successo è stato annunciato nell’ultima edizione di Sanremo con il brano “L’ultimo ostacolo” e il duetto con Giuseppe Fiorello. All’interno del nuovo album ci saranno dieci brani inediti.

Oltre al duetto con Fiorello, ci sarà anche il duetto con il rapper torinese Shade. Anche lui è stato un concorrente della scorsa edizione di Sanremo.

Paola Turci non sarà l’unica artista ad esibirsi. Il Casinò ha infatti avuto un’interessante scaletta per il periodo da giugno fino a settembre, in cui l’ultima data è proprio la serata di Paola Turci.

La stagione è stata inaugurata dal comico Maurizio Battista il 29 giugno. Il 10 agosto c’è stato Daniele Amoroso con la sua orchestra.

Il 14 agosto si è esibita la cantante Arisa, artista diventata celebre grazie al brano sincerità proprio a Sanremo.

Per seguire partecipare agli spettacoli sul Roof Garden ci sono due formule. La prima alternativa comprende la cena e lo spettacolo dalle 20:30, al prezzo di 110 euro. La seconda, invece, si può partecipare alla “bicchierata” e allo show dalle 22, al prezzo di 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Roof Garden 0184 595266.