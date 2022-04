Notizie

Mappa

Ha preso il via la XXVI edizione del progetto “Panormus, la scuola adotta la città”. Stamattina al Molo Sant’Erasmo e lungo il Foro Italico, il sindaco Leoluca Orlando e gli assessori Giovanna Marano e Mario Zito hanno partecipato tra giochi, canti, balli e laboratori artistici, all’apertura della manifestazione che per quattro fine settimana (9-10 aprile; 23-24 aprile; 7-8 maggio; 14-15 maggio) animerà, grazie alla partecipazione di 53 scuole e delle bambine e dei bambini di 19 nidi, i luoghi simbolo della Palermo marittima.

“Oggi è stato l’inizio di una grande festa per Palermo e per l’intera comunità scolastica”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “Dopo due anni di pandemia si ritorna alla vita – ha aggiunto -e vedere i bambini, i genitori e gli insegnanti insieme per i luoghi della nostra città è un’emozione straordinaria. Quest’anno la scuola adotta la città e un’iniziativa che si articola attraverso tutti i porti di Palermo interessando tutte le borgate marinare per richiamare l’importanza del mare e il valore che quest’ultimo ha per Palermo. Con questo progetto la comunità scolastica esprime con forza il proprio ruolo fondamentale per la promozione e la costruzione dei diritti”.