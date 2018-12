Palermo, investito mentre attraversava la strada: grave un 77enne

Uomo travolto da un’auto in via Montepellegrino. Traffico in tilt

Un uomo di 77 anni è stato travolto mentre attraversava la strada in via Montepellegrino, davanti al mercato ortofrutticolo. Il 77enne è finito contro il parabrezza dell’auto, e l’impatto gli ha causato un trauma cranico, fratture alle gambe e altre contusioni. Chi ha assistito alla scena ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica e i sanitari del 118. Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Villa Sofia ed è stato ricoverato in prognosi riservata. L’uomo è arrivato in codice rosso e le condizioni rimangono gravi.

Il traffico ne ha risentito parecchio in tutta la zona. Non è il primo incidente che si verifica su quella strada di Palermo. La scorsa settimana due uomini erano stati investiti da una smart e ieri un’auto si è scontrata con uno scooter.