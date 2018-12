Palermo, incidente stradale alla Zisa tra volante della Polizia e Fiat Panda

Feriti due agenti e il conducente della Fiat. Traffico in tilt

Incidente stradale alla Zisa, tra le vie Villa Florio e Vito La Mantia, questa mattina a Palermo intorno alle 12:00. Coinvolte una volante della Polizia e una Fiat Panda. Due agenti sono rimasti feriti, oltre al conducente dell’utilitaria, e sono stati portati in ambulanza a Villa Sofia. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Da chiarire se la volante avesse o meno le sirene accese in segno di urgenza. Il traffico Palermitano è andato in tilt, ostacolando oltretutto il passaggio della ambulanze.