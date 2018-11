Palermo, garza lasciata dentro addome paziente. Risarcimento da 30mila euro

L’Asp di Palermo risarcirà la donna per il danno e il personale medico per averli chiamati in causa

L’operazione della paziente risale al 2010 nell’ospedale civico di Partinico. La donna era stata operata per dei calcoli alla colecisti a maggio, e ad agosto ricoverata di nuovo perché aveva una garza nella cavità addominale. La terza sezione civile del Tribunale, ha concesso alla donna un risarcimento di 27.599,64 euro, oltre al pagamento di 4.379,27 euro di spese processuali da parte dell’azienda Asp di Palermo. Inoltre la società dovrà risarcire, con altri 10 mila euro di spese di giudizio, un medico e due infermieri che, secondo il giudice, avrebbe chiamato in causa indebitamente per far pagare loro eventuali danni.