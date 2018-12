Palermo, 16enne confessa omicidio del senzatetto francese. Lo ha ucciso con una spranga per 25 euro

Il ragazzo romeno è stato fermato ieri dai Carabinieri, aveva ancora vestiti e scarpe del clochard

L’assassino di Aid Abdellah, il 53enne senzatetto conosciuto come Aldo, trovato morto lunedì scorso sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo, ha confessato di averlo ucciso per soldi. E’ un 16enne romeno, che ha raccontato agli investigatori durante l’interrogatorio: “L’ho colpito con la spranga e ho preso i soldi. Erano 25 euro e sono andato via. La spranga l’ho lasciata lì.” Il clochard dunque è stato ucciso per 25 euro, che aveva raccolto suonando l’armonica per i passanti.

L’omicida è stato fermato ieri mattina dai Carabinieri, che lo hanno scovato grazie a dei filmati nitidi delle telecamere di sicurezza. Quando è stato arrestato indossava ancora gli stessi abiti della sera dell’omicidio e, dalla perquisizione dell’abitazione, sono saltati fuori oggetti appartenenti alla vittima. “Le indagini – fanno sapere i Carabinieri – hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del citato minorenne, accompagnato presso il centro di prima accoglienza del carcere Malaspina”.