Palermo, 15 chili di hashish nascosti in casa. 44enne arrestato

Droga sequestrata nel quartiere Albergheria, probabilmente destinata alla vendita nel mercato dello spaccio a Ballarò

Detenzione e spaccio di droga sono le accuse mosse contro un uomo incensurato di 44 anni. La Polizia ha arrestato lo spacciatore ad Albergheria, quartiere di Palermo, dopo aver trovato in casa 15 chili di hashish. La sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Polizia, dopo vari appostamenti e indagini accurate, ha fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo trovando molto più di quanto si aspettasse.

Due borse della spesa grandi, contenenti 149 panetti di hashish, suddivisi in 15 involucri, dal peso complessivo di 15 chili; un involucro in cellophane, contenente 25 grammi di cocaina; un bilancino di precisione; un cucchiaino con residui di cocaina e un rotolo di cellophane. Questo è il carico rinvenuto in un ripostiglio a muro, chiuso da sportelli in legno, nell’abitazione del 44enne, che ha assistito alle fasi della perquisizione senza ostacolare le attività della Polizia. In base alle indagini la droga poteva essere destinata al fiorente mercato dello spaccio di Ballarò.