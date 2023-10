In occasione delle Giornate FAI d’Autunno e per iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale Palazzo Civico aprirà le porte delle proprie sale auliche alla cittadinanza e ai turisti nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgeranno ad accesso libero e a gruppi di trenta persone ogni venti minuti, a partire dalle ore 10. L’ultimo gruppo inizierà la visita alle ore 17. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile offrire un contributo per le attività del Fondo Ambiente Italiano.

Il percorso comprende il Cortile d’onore, lo Scalone Monumentale, la Sala dei Marmi, la Sala delle Congregazioni, la Sala Rossa – sede delle sedute del Consiglio comunale – e inoltre la Sala Musy e l’ufficio della presidente del Consiglio comunale, ordinariamente non accessibili.

Con l’adesione a questa dodicesima edizione dell’iniziativa autunnale del Fondo Ambiente Italiano, la Città celebra un’importante ricorrenza, quella del 360° anniversario della sede dell’amministrazione comunale torinese, opera dell’architetto Francesco Lanfranchi.

“Questa iniziativa è in continuità con il progetto di aprire sempre di più alla cittadinanza le porte di Palazzo Civico, per raccontarne tanto il passato quanto il presente- ha affermato Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale, nel corso della conferenza stampa svoltasi stamattina – Un’ulteriore novità è rappresentata dalla collaborazione avviata con la Film Commission Torino Piemonte, per la quale le sale auliche sono diventate una risorsa importante per attrarre sul nostro territorio produzioni cinematografiche e televisive di pregio. Solo nelle ultime settimane, Palazzo Civico è stato teatro delle riprese de “Il Gattopardo”, “Il Conte di Montecristo” e “La legge di Lidia Poët”. L’importante contributo del Palazzo all’arte delle immagini in movimento è destinato a diventare oggetto di un percorso di visita dedicato”. La presidente, inoltre, ha anticipato che lunedì 6 novembre, in Sala Rossa, verrà celebrato il 175° anniversario del primo Consiglio comunale elettivo di Torino, insediatosi dopo l’entrata in vigore dello Statuto Albertino.

La vicesindaca Michela Favaro ha da parte sua dichiarato: “E’ un grande onore per la Città di Torino che anche Palazzo Civico venga inserito nel patrimonio culturale del FAI. Palazzo di Città oltre ad essere il luogo istituzionale per eccellenza è anche la casa di tutti i cittadini e le cittadine. Con questa iniziativa si possono così aprire le porte alla città, facendo conoscere a tutti, torinesi e turisti, il patrimonio architettonico di un palazzo seicentesco: il cortile d’Onore di impianto tipicamente barocco, lo Scalone Monumentale, la neoclassica Sala dei Marmi e il suo loggiato, la Sala delle Congregazioni e la prestigiosa sala Rossa cuore della vita amministrativa torinese”.

“Le Giornate FAI d’Autunno sono un evento che il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, dedica da 12 anni al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Il 14 e il 15 ottobre saranno proposte visite in oltre 700 luoghi straordinari in 360 città d’Italia, animate da tutti i gruppi FAI e da tutti i volontari della rete territoriale. In Piemonte le aperture sono circa un centinaio “ha spiegato Cecilia Chieli, capo delegazione FAI Torino, che aggiunge: “La Delegazione FAI di Torino, grazie alla disponibilità del Comune di Torino, offrirà alle visite il Palazzo di Città, sede del Municipio, un vero e proprio gioiello artistico ed architettonico. Saranno aperte al pubblico sale istituzionali e sale di rappresentanza. Sempre a Torino in queste giornate si potranno visitare anche la sede della Film Commission, la Caserma della Guardia di Finanza e la Chiesa del Corpus Domini”.

“Uno degli obiettivi della nostra attività – ha commentato Davide Bracco, responsabile rete regionale di Film Commission Torino Piemonte – è la promozione del territorio e delle sue bellezze attraverso l’attrazione su Torino e il Piemonte di produzioni cinetelevisive italiane ed estere. E’ pertanto stato per noi naturale mostrare al pubblico la nostra sede in collaborazione con una istituzione prestigiosa come il FAI che in parte condivide la nostra stessa missione anche in accordo con la Città di Torino, nostro socio fondatore attraverso l’apertura di Palazzo di Città, location scelta e amata negli anni da tanti registi per ambientare le proprie storie per il piccolo e grande schermo”.