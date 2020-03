Paglione si dichiara preoccupato per iritorni a casa.

“Attenetevi alle disposizioni” afferma il sindaco di Capracotta.

Significativo è quanto ha scritto su Facebook Candido Paglione, sindaco di Capracotta, piccolo comune dell’Alto Molise con 864 abitanti (Istat 2019) situato a 1.421 metri.

“In queste ore Capracotta si sta ripopolando per il rientro di persone, soprattutto studenti, provenienti da diverse parti d’Italia. È l’effetto ‘perverso’ delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per una volta, però, le persone che si vedono in giro per le strade di Capracotta e i suoi locali pubblici – sottolinea – non ci trasmettono sentimenti di gioia ma di preoccupazione e angoscia, vista la situazione sanitaria.