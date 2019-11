Padre aggredisce figlia a Sestri Ponente, allontanato da casa

Martedì 12 novembre 2019 a Sestri Ponente la polizia ha notificato a un 69enne italiano un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a seguito delle lesioni aggravate procurate alla figlia. L’uomo, infastidito da una discussione tra le sue due figlie, ha aggredito una delle due, afferrandola per i capelli da dietro, scaraventandola a terra e mettendole le mani al collo.

Non contento le ha lanciato contro un ventilatore colpendola alla schiena. Quando si è accorto che la donna aveva chiamato il 112, l’ha minacciata dicendole che l’avrebbe scaraventata giù dal poggiolo.

I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno trovato la giovane in lacrime davanti al portone e l’hanno accompagnata in ospedale. Hanno raccolto la testimonianza della moglie e delle due figlie, scoprendo che subiscono da anni la violenza fisica e psicologica dell’uomo all’interno delle mura domestiche e che non l’avrebbero mai denunciato per paura di ritorsioni.