Padova: iniziati i lavori per la demolizione del Bronx

Padova 09-08-2006 Via De Besi, muro di separazione. © Nicola Fossella/D-Day

Sono iniziati oggi a Padova i lavori per la demolizione del bronx di via Anelli.

Sono iniziati questa mattina a Padova i lavori per la demolizione dell’ex residence Serenissima, noto in passato anche come “bronx di via Anelli” e chiuso dal 2007, dopo l’innalzamento di un controverso muro “anti-pusher” nel 2006 da parte della giunta comunale di centrosinistra.

Attorno alle 10.00 gli operai hanno azionato una ruspa che ha iniziato a staccare i primi blocchi di cemento, sotto lo sguardo dell’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi, e di un centinaio di cittadini, che hanno festeggiato l’evento con un brindisi a base di prosecco.

I lavori andranno avanti per circa tre mesi e porteranno all’abbattimento delle sei palazzine che formavano il complesso; al loro posto sorgerà la nuova Questura cittadina, mentre il Comune otterrà in cambio una caserma dismessa.

“Oggi è una giornata che mi dà enorme soddisfazione – commenta il sindaco, Sergio Giordani – Sono felice per la mia città e per quartieri importanti come Stanga, Padova est e Arcella”.