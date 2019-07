Padova: cede asfalto sul ponte della tangenziale

A Padova ha ceduto l’asfalto sul ponte della tangenziale bloccando il traffico.

Nella notte, intorno alle 23:30 è crollato l’asfalto del ponte della tangenziale a Padova. Il tratto interessato è quello sul ponte sopra via Vigonovese.

Per questo motivo, le autorità si sono mosse per ripristinare l’asfalto e mettere in sicurezza l’area. La mattina dopo la strada è stata riaperta solo per le auto, mentre i mesi pesanti hanno ricevuto l’ordine di non transitare.

L’assessore ai Lavori pubblci Andrea Micalizzi ha spiegato sul Corriere della Sera che: “Il cedimento dell’asfalto è dovuto a una serie di cause. Già in condizioni normali corso Argentina sopporta un traffico considerevole, ma con i lavori in corso le sollecitazioni sono aumentate sulla congiuntura dei due ponti. Sopra via Vigonovese, corso Argentina è formato da due ponti, uno dei quali è stato abbattuto. Questa situazione, unita alle piogge dei giorni scorsi ha creato questo piccolo incidente.

Chi torna a casa dal concerto di Sting e aveva in mente di percorrere quel tratto di corso Argentina dovrà uscire dalla tangenziale e proseguire per le strade cittadine. Incidenti come questo possono capitare anche se ovviamente lavoriamo perché non accadano. Per questo è importante curare la manutenzione delle infrastrutture, come stiamo facendo con il cantiere del ponte su via Vigonovese”.