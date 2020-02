Orlando alla direzione regionale delle Marche.

Candidature e coalizioni per le regionali.

Ad Ancona è in corso la riunione per la direzione generale del Pd alla quale sta partecipando Orlando, inviato dal segretario di partito Nicola Zingaretti. Durante la riunione a porte chiuse Gostoli discute dello scenario politico in vista delle elezioni regionali nelle Marche in primavera, della questione candidatura e di eventuali primarie di coalizione. Un documento, condiviso dalle federazioni di Ascoli, Macerata, Fermo e Pesaro, sostiene il governatore Luca Ceriscioli e l’attivazione delle primarie per una sfida con eventuali altri aspiranti nel centrosinistra; quella di Ancona chiede ‘discontinuità’ e una candidatura nuova. All’affollata direzione partecipano, tra gli altri, i vertici delle federazioni, Ceriscioli, i sindaci Valeria Mancinelli (Ancona), Romano Carancini (Macerata) e Matteo Ricci (Pesaro), il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi, del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo.