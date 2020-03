Origone vince nello sci di velocità.

L’atleta italiano vince la dodicesima edizione.

“La conclusione anticipata della stagione – scrive Federsci – ufficializza le due classifiche e certifica il trionfo numero 12 della carriera di Simone Origone, autore di una annata perfetta con sei successi in altrettante prove”. Il quarantenne fuoriclasse valdostano – che in carriera ha vinto 50 gare di coppa del mondo – ha chiuso la stagione con 600 punti davanti al francese Simon Billy con 440 e all’austriaco Manuel Kramer con 330. Valentina Greggio è invece giunta seconda nella graduatoria femminile con 405 punti, alle spalle di Britta Backlund con 600 punti. “Ci siamo portati in Spagna con anticipo in pulmino – racconta Origone – per evitare problemi di spostamento, abbiamo fatto un viaggio inutile.