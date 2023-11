Orientamenti Dreams: va in scena il circo contemporaneo

l circo contemporaneo è stato oggi protagonista al Festival Orientamenti, con la performance del Duo MouTonTo e un dibattito con Milo Scotton e gli artisti della compagnia ArteMakia sul tema delle professioni artistiche, con particolare riferimento alle discipline circensi oggi in costante espansione.

«L’iniziativa, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con associazione Sarabanda IS, Coop. Il Biscione, Coop COOPSSE, ASD LINK, Liceo Gobetti, si inserisce nel progetto Intorno al Ponte San Giorgio, che punta a sostenere i giovani più fragili, o anche meno sicuri di sé dopo la pandemia, attraverso azioni che possano mettere in luce competenze e talenti, come la pratica innovativa delle discipline circensi» spiega l’assessore alle Politiche dei giovani Francesca Corso.

In questo contesto, a partire dalla scorsa estate sono stati realizzati laboratori di pratiche circensi e di danza verticale negli spazi del Paladiamante di Bolzaneto.

I prossimi appuntamenti, a partire dal 21 novembre, sono al Centro Civico Buranello di Sampierdarena e al Centro De Caroli in Valpolcevera.