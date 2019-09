Orgoglio lucano, a Matera le mense scolastiche sono bio e plastic free

Dal 10 settembre 2019 è online l’Avviso per le famiglie relativo alle iscrizioni alla mensa scolastica per l’annualità 2019/2020. La mensa del Comune di Matera, inserita dal 2018 nell’elenco delle mense scolastiche biologiche d’eccellenza dal MIPAFT, prevede lo scodellamento dei pasti in loco, la scelta di prodotti quasi totalmente biologici (sono 100% biologici: frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine – uova, yogurt e succhi di frutta, prodotti lattiero – caseari; carne per il 50% biologica e pesce da pesca sostenibile.) e a filiera corta; percorsi di educazione alimentare, incontri con pediatri nutrizionisti, raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in tutte le aule mensa, mediante contenitori specifici, uso di bicchieri e stoviglie compostabili. Anche per il 2019/2020 sarà attivo il progetto Genitori a Tavola, che consentirà una volta al mese ad un rappresentante di classe o suo delegato di mangiare a mensa e verificare la qualità del servizio.

I menù della mensa scolastica vengono elaborati in collaborazione con il servizio nutrizione (S.I.A.N.) della ASM di Matera e le tabelle dietetiche elaborate vengono condivise con l’Osservatorio Mensa Scolastica composto dal Sindaco o suo delegato (in genere Assessore alla Scuola), che lo presiede e da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti di tutti gli Istituti Comprensivi della città, funzionari dell’Ufficio Scuole, rappresentanti del S.I.A.N. e della Ditta affidataria del servizio. L’Osservatorio rileva sistematicamente informazioni circa la qualità del servizio e il gradimento dei piatti proposti ai bambini e collabora con l’Amministrazione e la Ditta nell’elaborazione di proposte migliorative o iniziative da mettere in campo.

Anche per l’anno scolastico appena cominciato si presterà molta attenzione al tema delle diete speciali, dovute ad intolleranze o allergie degli utenti. Pertanto, saranno previsti giornalmente menù specifici per ciascuna problematica alimentare riscontrata, che i genitori potranno consultare sulla piattaforma dedicata (https://matera.ristonova.it/novaportal/). Anche per l’annualità 2019/2020 saranno organizzate visite didattiche ad alcune delle masserie che forniscono i prodotti biologici serviti a mensa ai bambini per sensibilizzarli rispetto al tema del mangiar sano e della sostenibilità alimentare e ambientale.

Inoltre, per la nuova annualità saranno introdotte due importanti novità, in linea con gli orientamenti internazionali in materia di rispetto dell’ambiente: “Siamo entrati ormai nel vivo dell’inizio della scuola e ci prepariamo ad accogliere i nostri studenti a mensa – afferma l’Assessore alla Scuola Marilena Antonicelli – Dopo aver gestito, come sempre in collaborazione con gli Istituti Comprensivi cittadini e con la Ditta Ladisa, l’emergenza arredi dovuta all’aumento dei fruitori del servizio e al potenziamento delle aule mensa, siamo orgogliosi di poter annunciare altre due importanti novità nella direzione del plastic free già intrapresa l’anno scolastico passato. Dal 1 ottobre 2019, infatti, data di inizio della nuova annualità del servizio mensa scolastica, tutte le posate compostabili saranno sostituite con posate lavabili in acciaio inox, consentendo, in tal modo, un’ulteriore e significativa riduzione dei rifiuti prodotti a mensa. Inoltre, è prevista la distribuzione a tutti gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado di una borraccia in alluminio per sostenere il rispetto dell’ambiente.”

Per iscrizioni e conferme di iscrizione è possibile scaricare le istruzioni operative a questo link: http://www.comune.matera.it/universita-studio-int/item/3942-iscrizioni-mensa-scolastica-a-s-2019-2020