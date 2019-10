Oregina: boccone pericoloso con amo ai giardini di via Fracchia

Un amo da pesca nascosto all’interno di un pezzo di wurstel è stato trovato nei giardini di via Fracchia a Oregina. Allarme tra i proprietari di cani che frequentano la zona.

Un boccone non avvelenato, ma altrettanto pericoloso se ingerito da un animale che costringe a tenere alta la guardia su un fenomeno in espansione. Dalle spugne fritte ai chiodi sono state tante le segnalazioni negli ultimi mesi, questa volta siamo arrivati addirittura a un amo da pesca, letale per un animale.

Il ritrovamento è stato segnalato sui social attraverso il gruppo “Segnalazioni bocconi avvelenati a Genova e provincia” che si occupa di raccogliere tutte le segnalazioni che arrivano dai genovesi.