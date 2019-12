Orche lasciano il porto di Genova, avvistate verso Savona

Le orche hanno lasciato il porto di Genova: la conferma arriva da diverse associazioni che ormai da due settimane ne monitorano gli spostamenti, e che hanno confermato che il pos, composto da quattro esemplari – mamma orca e tre altri esemplari – si sarebbe spostato verso Savona.

«Confermiamo la presenza delle orche (in foto Reptide SN113) in zona Porto Vado vicino a Savona – fanno sapere da Menkab/Artescienza, il cui materiale fotografico ha contribuito all’identificazione del gruppo come proveniente dall’Islanda – È probabile che l’inizio dell’inversione termica abbia modificato alcuni parametri e le abbia condotte verso altre zone».

«Se dovessero proseguire senza tornare a Genova – conclude l’associazione – potrebbe essere indicativo anche del passato momento di “lutto” per il cucciolo perso due settimane fa».

Resta da capire, ora, se si tratti di uno spostamento temporaneo, o se di fatto le orche si stiano muovendo in direzione Francia per tornare in acque a loro più familiari. Nei giorni scorsi molta preoccupazione avevano destato le condizioni dell’esemplare più giovane, un maschio apparentemente, che appariva sempre più magro e deperito.

Ancora non è chiaro se per la scarsa alimentazione, gli oltre 5mila km percorsi dall’Islanda o una qualche patologia. Il corpo del piccolo morto, che potrebbe contribuire a fare chiarezza su eventuali malattie, ancora non è stato ritrovato.