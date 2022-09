Operazione ‘VIABILITA’ SICURA’: la S.P. 21 PALIANESE oggetto di importanti lavori di rifacimento del manto stradale

Un’arteria strategica e un importante snodo di collegamento tra i comuni di Colleferro, Anagni, Serrone, Piglio e Anagni. La S.P. 21 Palianese, grazie a un decreto firmato dal presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, sarà oggetto di importanti lavori di rifacimento del manto stradale che, in diversi punti e per alcuni chilometri, presenta tratti ammalorati e, di conseguenza, pericolosi per la viabilità.

Considerata l’alta percorribilità dell’arteria che, per la sua conformazione, funge da raccordo tra cinque comuni e costituisce un asse di collegamento trasversale tra le due arterie regionali SS. RR. 155 e SS.RR. 6 Casilina, gli interventi riguarderanno il tratto dal km 8+00 al km 8+350, includendo il rifacimento della segnaletica orizzontale e la realizzazione di cunette laterali per la regimentazione delle acque meteoriche. L’importo dei lavori ammonta a 280.000 euro.

“La Provincia conferma il massimo impegno nel settore della viabilità – dicono il presidente Antonio Pompeo e la consigliera delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio – con questo intervento assicuriamo sicurezza, funzionalità e decoro a una strada molto importante. Continuiamo il nostro lavoro sull’intero territorio provinciale, con un’attenzione sempre massima alle diverse necessità delle comunità locali.

Frosinone, 7 settembre 2022