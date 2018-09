Operatori napoletani bloccati a Hong Kong per maltempo

Una ventina di operatori di Torre del Greco (Napoli) sono rimasti bloccati in Cina a causa del tifone Mangkhut, che ha già provocato diverse vittime nel Paese.

Sul territorio di Hong Kong, nel Sudest della Cina, si abbattuto il violento tifone Mangkhut, che sta mettendo in ginocchio la popolazione. Il maltempo ha già provocato numerose vittime. A subire i disagi del tifone ci sono anche una ventina di operatori italiani del settore corallo si Torre del Greco (Napoli), che sono rimasti bloccati nel Paese. La situazione, comunque, è sotto controllo, come confermato da Tommaso Mazza, presidente dell’Assocoral (Associazione Nazionale Produttori di Corallo, Cammei e Materie Affini).

Mazza ha dichiarato che “tra gli operatori c’è anche un mio nipote, che ho sentito anche questa mattina e che sarebbe dovuto tornare con un volo in programma domani, ma ci sono colleghi che invece sono stati costretti a rimandare la partenza inizialmente prevista nei giorni scorsi”. Gli imprenditori del corallo si trovavano in Cina in occasione di due fiere internazionali. “La situazione, ripeto, è sotto controllo”, assicura il presidente di Assocoral. “I nostri concittadini stanno tutti bene e possono comunicare con le famiglie in quanto le linee telefoniche e quella internet funzionano. Si tratta di attendere solo qualche giorno”.