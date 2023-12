Open Day Scuole dell’Infanzia Comunali 2024-2025: Scopri il Mondo Magico dell’Istruzione!

Perugia, 13 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 12.00, e 19 gennaio 2024, dalle 17.30 alle 19.30

L’entusiasmante avventura dell’istruzione inizia presto, e per aiutarti a fare la scelta giusta per il futuro del tuo bambino, le Scuole dell’Infanzia Comunali di Perugia apriranno le porte durante due giornate speciali di Open Day. Un’opportunità unica per esplorare le strutture, incontrare il personale dedicato e scoprire il mondo magico dell’apprendimento che attende i piccoli esploratori.

Dettagli dell’Evento:

Data e Orario:

Prima Sessione: 13 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 12.00

Seconda Sessione: 19 gennaio 2024, dalle 17.30 alle 19.30

Esperienze Speciali:

“Lampada Magica” e Sezione Sperimentale 0/6 “Blu”

Un’opportunità unica di esplorare la creatività e l’apprendimento nella sezione sperimentale “Blu” e scoprire l’affascinante mondo della “Lampada Magica”. Per informazioni e prenotazioni, contatta t.mearelli@comune.perugia.it o chiama al 075 5052015.

“Flauto Magico”

Dedica del tempo alla scoperta del “Flauto Magico” e impara come la musica può arricchire il percorso educativo dei tuoi bambini. Contatta g.barbieri@comune.perugia.it o chiama al 075 5847440 per ulteriori dettagli.

“Il Tiglio” Orientamento Outdoor

Un’esperienza unica di orientamento all’aperto presso “Il Tiglio”. Scopri come l’apprendimento all’aria aperta può stimolare la curiosità e la connessione con la natura. Per partecipare, contatta b.manganelli@comune.perugia.it o chiama al 075 5731244.

Come Partecipare:

L’iscrizione è gratuita, ma le prenotazioni sono consigliate per le esperienze speciali. Invia una e-mail o chiama i contatti sopra indicati per garantire il tuo posto.

Le Scuole dell’Infanzia Comunali di Perugia non vedono l’ora di accoglierti durante queste giornate speciali e condividere la gioia dell’apprendimento con te e il tuo bambino. Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile che segnerà l’inizio di un viaggio educativo straordinario!