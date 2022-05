Avvicinarsi al mondo della musica nei luoghi in cui viene studiata, insegnata e praticata. Incontrare i docenti e i giovani musicisti che ogni giorno studiano al Conservatorio; testando gli strumenti musicali, da quelli più familiari a quelli meno noti, per capire come ‘suonano’, sentire ‘effetto che fa averli fra le mani, decidere magari di iniziarne lo studio: “Open day al Tartini” significa porte aperte al Conservatorio di Trieste, il tempo giusto per conoscere meglio l’Istituzione di Alta Formazione Musicale che forma I musicisti di domani, e che promuove il maggior numero di progetti e scambi internazionali Erasmus per i suoi studenti. Tartini Open Day 2022 è in programma venerdì 27 maggio, dalle 14.30 alle 18, nella sede di via Ghega 12 a Trieste. Questo il tempo, il ritmo sarà quello di una passeggiata musicale Condotta proprio dai principali protagonisti del Conservatorio: gli studenti stessi, che guideranno i visitatori in un percorso di suoni attraverso diverse formazioni strumentali, dalla musica classica al Jazz e alla musica elettronica. I docenti e la segreteria presenteranno i percorsi di studio a cui potersi iscrivere. Un’occasione imperdibile, quindi, per presentare l’articolato percorso formativo offerto dal Conservatorio, in uno spettro di insegnamenti che abbraccia la formazione preaccademica e accademica. L’opportunità di orientamento con 8 diversi step e orari di accesso, tutti da prenotare prima sul sito del Conservatorio cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-del-conservatorio-tartini-open-day-2022-329014851277

La durata di ogni percorso è indicativamente di 75 minuti. Info conts.trieste.it