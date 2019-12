Opec+ taglia produzione di petrolio

Annuncia ulteriore riduzione di 500mila barili al giorno.

I paesi che aderenti al Cartello OPEC più gli altri produttori di petrolio tra cui la Russia s sono accordati per un tagliare la produzione ulteriormente per un ammontare di – 500mila barili ogni giorno. L’annuncio proviene direttamente da un delegato ai lavori di Vienna. Alexander Novak, ministro dell’energia russo, ci tiene a precisare che per la Russia si tratta di un taglio di 70mila barili al giorno.

A seguti dell’annuncio in rialzo crescono le quotazioni del petrolio: il Wti è salito a 58,83 dollari al barile dopo essere sceso fino all’1,3% durante la seduta, mentre il Brent supera quota 64 dollari (64,03) dopo aver registrato un calo dello 0,9%.