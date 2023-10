OnOff Trento, bus notturno, buona la prima

Nel primo turno – fino alle 3.00 del mattino – sono stati fatti 41 viaggi per un totale di 62 utenti trasportati. Tenuto conto che il mercoledì dovrebbe essere la serata meno impegnativa rispetto alle altre (giovedì, venerdì e sabato) e che è stato il primo giorno di servizio, il dato finale è sorprendente.

Dei 41 viaggi prenotati ed effettuati ben 17 sono stati con prenotazione a richiesta immediata.

Le fermata di partenza più utilizzate sono state piazza di Fiera e piazza Santa Maria Maggiore. Le fermate di arrivo più utilizzate sono state viale Verona-Questura, Povo, Cognola e piazza di Fiera.

Il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata denominato OnOff è realizzato in collaborazione con Trentino Trasporti: un sistema a suo modo rivoluzionario che permette ai nottambuli di tornare a casa dopo la movida anche dopo l’orario in cui gli autobus terminano il normale servizio di linea: una app metterà assieme le varie richieste. Il servizio è attivo il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 23 alle 3 di notte coprendo, grazie a due autobus con 15 posti, il centro cittadino e le aree collinari di Villazzano, Povo, Cognola e Martignano.

Il servizio del trasporto a chiamata è una tipologia di servizio che non viene definito secondo un orario e un percorso prestabilito, ma cambia a seconda delle effettive necessità degli utenti. Il sistema è infatti in grado di pianificare il percorso di ogni veicolo utilizzato in base alle richieste ricevute. Gli utenti che vorranno usufruirne devono scaricare l’applicazione “OnOff Trento” indicando punto di partenza e destinazione e scegliendo se utilizzare il servizio in tempo reale o pianificare il viaggio per i giorni successivi.