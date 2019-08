Ong: Conte dice sì allo sbarco, ma Salvini è contrario

Due navi vorrebbero attraccare per fa scendere i migranti, ma Salvini dice no.

In mezzo al Mediterraneo, con onde alte due metri, Open Arms e Ocean Viking chiedono di poter attraccare. Il premier Conte sarebbe anche d’accordo, ma il ministro dell’Interno Salvini non lo è.

“Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera, è in acque straniere e gli risponderò garbatamente che non si capisce perchè debbano sbarcare in Italia”, dice il ministro dell’Interno.

Oscar Camps, fondatore di Open Arms lancia un appello: “Qualcuno potrebbe restare ferito o morire in possibili scontri tra i 147 migranti a bordo. Potrebbe scatenarsi una rissa a bordo. I 19 membri dell’equipaggio faticano a contenere i contrasti che nascono sul cibo, su posti all’ombra o al sole, per la fila verso i bagni”, due in uno spazio complessivo di 180 metri quadri, e molti “non possono chiamare i propri cari a casa”.

Anche Ocean Viking lancia un appello: “Le condizioni meteo sono deteriorate, con aumento delle onde previsto nelle prossime 24 ore. Le persone a bordo soffrono di mal di mare. Rimanere in mare mentre le persone soffrono non può essere la soluzione. Dovrebbero essere sbarcate al più presto in un luogo sicuro”.