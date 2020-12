Oms, la nuova variante di Coronavirus anche in Danimarca, Australia e Olanda

La nuova variante di Coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda, ha reso noto l’Oms alla Bbc.

Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha riferito, parlando a Sky News, che la nuova variante individuata nel Regno Unito è “fuori controllo”. “Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente.

Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo”.

Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus. Il ministero della Salute olandese “raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito”. Anche la Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus, riferiscono fonti del governo di Berlino. Nella stessa direzione la Francia, riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata.

E la stessa decisione arriva all’Italia: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che il nostro Paese ‘sospende i voli con la Gran Bretagna’. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”, ha annunicato su Facebook il ministro.