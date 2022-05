Udine, 25 mag – Esce dall’Aula sostanzialmente immodificato il

pacchetto di norme in materia di attività produttive e turismo

incluso nel disegno di legge Multisettoriale 2022.

Soddisfatto l’assessore regionale competente che ha evidenziato

in particolare i provvedimenti che assegnano maggiori risorse al

recupero delle unità abitative ad uso turistico, all’innovazione

nelle imprese del manifatturiero e nel terziario, nonché il

sostegno al sistema dei Confidi del Friuli Venezia Giulia.

Con la legge Multisettoriale 2022 viene garantito lo scorrimento

delle 28 domande rimaste ancora scoperte sul primo bando per la

concessione di contributi a favore dei proprietari di abitazioni

ammobiliate destinate all’accoglienza turistica, per un importo

totale di circa 500mila euro. L’assessore ha confermato

l’intenzione della Giunta regionale di rifinanziare questo canale

contributivo anche in futuro, facendolo divenire strutturale,

visto il successo registrato da questo primo bando.

Confermata anche l’estensione dell’utilizzo dei 4 milioni di euro

destinati ai Confidi del Friuli Venezia Giulia. Le risorse,

inizialmente attribuite per erogare garanzie a favore delle

aziende coinvolte nei crac delle banche venete, potranno essere

utilizzate anche per abbattere i costi di commissione sulle

garanzie prestate alle imprese colpite dall’aumento dei prezzi

del gas e dell’energia elettrica e dalle ripercussioni economiche

legate al conflitto in Ucraina.

Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese del

manifatturiero e del terziario per brevettare prodotti propri,

per acquisire marchi, licenze e know-how in grado di innovare il

ciclo produttivo, nella legge Multisettoriale è stata anche

inserita una norma per coprire con fondi del 2022 sia le istanze

presentate lo scorso anno – sono 15 quelle ancora da coprire –

sia quelle che saranno consegnate entro il prossimo 15 giugno,

che saranno finanziate in ordine cronologico.

ARC/SSA/ma