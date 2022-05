Udine, 26 mag – La Regione si adegua alla normativa nazionale e

include una priorità per i giovani imprenditori agricoli

nell’assegnazione di concessioni in materia di demanio idrico

regionale.

È quanto ha stabilito un emendamento al disegno di legge 165

Omnibus presentato dalla maggioranza nell’ambito del pacchetto di

norme concernente il patrimonio. Come ha spiegato l’assessore

regionale al Patrimonio e demanio a margine della votazione in

Aula, con le modifiche proposte si intende adeguare la normativa

regionale vigente alla disciplina nazionale dettata dall’articolo

6 comma 4bis del d.lgs 228/2001.

In caso di domanda per l’utilizzo a fini agricoli avanzata da

soggetto che abbia il requisito di giovane imprenditore agricolo,

si procede all’assegnazione diretta del canone base indicato

nell’avviso di presentazione della domanda; in caso di più

domande avanzate ai sensi della norma in parola l’assegnazione

avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al medesimo canone

base indicato nell’avviso.

