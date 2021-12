“Si diffonde molto più velocemente di qualsiasi altra variante di Covid che abbiamo visto finora”, ha sottolineato il ministro, dato che i contagi da Omicron raddoppiano nel giro di 2-3 giorni. “Il che significherebbe che a questo ritmo entro la fine del mese potremmo raggiungere circa un milione di infezioni in tutto il Regno Unito”. Javid ha voluto in questo modo non solo motivare l’introduzione delle restrizioni in Inghilterra – che includono green pass per discoteche e locali a larga capienza, mascherina nei luoghi al chiuso e smart working – ma anche respingere le critiche arrivate da più parti, anche da alcuni deputati della maggioranza Tory, secondo cui l’introduzione del piano B sarebbe un diversivo rispetto alle accuse su uno o più party di Natale organizzati a Downing Street un anno fa in violazione delle allora vigenti misure anti-Covid.