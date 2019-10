Omicidio stradale, chiesto il rinvio a giudizio per pedone: passò col rosso

GENOVA – E’ stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale di una donna di 74 anni: avrebbe attraversato a piedi con il semaforo rosso causando l’incidente in cui morì Federico Fontana, 30enne, che procedeva in scooter, con semaforo verde, e che dopo aver colpito l’anziana impattò violentemente contro una ringhiera di metallo a protezione del marciapiede.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Municipale nell’incidente in cui perse la vita Fontana, l’anziana, Rosanna C., avrebbe attraversato con il semaforo per i pedoni rosso, e per questo il sostituto procuratore di Genova Giovanni Arena ne ha chiesto il rinvio a giudizio. La procura ha comunque chiesto un’integrazione di indagini, dopo che l’ avvocato Paolo Soattini, che assiste la donna, ha depositato una perizia che mette in dubbio, fra le altre cose, la regolarità della ringhiera.

L’anziana dopo l’incidente ha passato settimane di ricovero in rianimazione. Fontana lavorava in una carrozzeria di Staglieno, viveva fra Quinto e Nervi ed era un ultra’ genoano della Brigata Speloncia. Tanto che la sua morte aveva spinto i compagni di tifo ad annullare una manifestazione di protesta già fissata.