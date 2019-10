Omicidio Sacchi, Pirino: “Ero lì solo per rubare”

Paolo Pirino, arrestato insieme a Valerio Del Grasso per l’omicidio di Luca Sacchi, ha detto di non sapere nulla della pistola.

“Ero lì per fare una rapina, non volevo uccidere nessuno. Non sapevo che Del Grosso avesse la pistola”. Sono queste le parole di Paolo Pirino, uno dei due 21enni arrestati per l’omicidio di Luca Sacchi.

Del Grosso, il ragazzo che ha materialmente sparato il colpo, avrebbe chiesto scusa: “non voleva uccidere nessuno”. Inoltre il suo avvocato Alessandro Marcucci ha aggiunto: “Si è avvalso della facoltà di non rispondere e rimandiamo ad un’altra occasione il confronto con i magistrati, è molto provato e dispiaciuto per quello che è successo”.

Gli inquirenti hanno individuato i due giovani di San Basilio grazie a una chiamata della madre di Del Grosso. “Temo che mio figlio abbia fatto qualcosa, forse è coinvolto nell’omicidio di Luca Sacchi”. Non solo, anche la compagna si sarebbe rivolta ai carabinieri.

Come hanno spiegato il capo della Squadra Mobile di Roma, Luigi Silipo, e il colonnello Mario Conio, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Roma, Del Grosso è stato rintracciato in un residence in zona Tor Cervara, mentre Paolo Pirino si era rifugiato sul terrazzo di una palazzina in zona Torpignattara. L’auto con cui sarebbero fuggiti, una Smart bianca, è stata posta sotto sequestro.