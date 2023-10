Omicidio a Foggia. Barone: “Lavoriamo sulla prevenzione e sul cambiamento culturale partendo dai giovani”

Nota dell’assessora al Welfare, Rosa Barone:

“La città di Foggia ha bisogno di grande attenzione e di una risposta forte dello Stato. L’omicidio di ieri sera di Alessandro Ronzullo, ci fa capire ancora una volta che non si può abbassare la guardia. Voglio ringraziare le forze dell’ordine, la DIA, i commissari prefettizi per quello che hanno fatto e continuano a fare ogni giorno. Da istituzioni abbiamo il dovere di dare risposte al bisogno di sicurezza dei cittadini e di dare vita a politiche per la prevenzione della criminalità, partendo dalle scuole e dai luoghi maggiormente frequentati dai giovani. Da loro dobbiamo ripartire per realizzare quel cambiamento culturale che auspichiamo da tanto. Come assessorato al Welfare stiamo lavorando per promuovere percorsi per l’inclusione sociale attiva, coinvolgendo gli enti del terzo settore in prima linea sui territori. La nuova amministrazione comunale potrà contare sulla massima collaborazione e supporto per sradicare la sottocultura mafiosa dalla provincia di Foggia”.