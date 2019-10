Omaggio al Rinascimento: così la nuova maglia della Nazionale cambia faccia

Puma ha presentato quella che con tutta probabilità sembra essere la nuova maglia dell’Italia. Si tratta di una divisa verde con dettagli in blu scuro che nel video di lancio viene presentata come un omaggio al Rinascimento. “PUMA Football “- si legge nel comunicato ufficiale della FIGC – ha creato un kit verde per la Nazionale che si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri”. Il colore verde del kit risale alla “Maglia Verde” indossata per un’unica volta dall’Italia durante la vittoria per 2-0 contro l’Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma. E sempre allo Stadio Olimpico verrà indossata dalla squadra di Roberto Mancini il prossimo 12 ottobre in occasione della sfida con la Grecia.