Oltre settanta mezzi e ottanta operatori in campo per lo sgombero neve

Si lavora da mercoledì 29 novembre senza sosta per garantire la percorribilità delle strade cittadine. Tra mercoledì e giovedì sono stati mobilitati oltre settanta mezzi e circa un’ottantina di operatori che prima hanno sparso il sale, poi hanno spalato la neve caduta nelle ultime ore. Considerate le previsioni meteo, il servizio Gestione strade del Comune di Trento aveva programmato i trattamenti antighiaccio già nella giornata di ieri: venti mezzi, comunali e non, hanno sparso il sale concentrandosi sulle strade principali e sui punti nevralgici del territorio.

Giovedì mattina la situazione è stata monitorata dal personale reperibile che alle 5.30 ha allertato tutti gli operatori esterni per lo spargimento del sale. Nella successiva mezz’ora sono intervenuti sul territorio circa 25 operatori esterni e circa 15 mezzi comunali. Dalle 7.30 circa dieci lame sono uscite sul territorio collinare alle quote più alte mentre sulle strade comunali del Monte Bondone stanno intervenendo dalle 5.30 di questa mattina quattro mezzi che provvedono alla salatura e allo sgombero neve.

Nel pomeriggio sono intervenuti gli spalatori a mano per provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.

La polizia locale di Trento ha attivato due presidi sulla statale 45 bis, il primo in località Zuffo, il secondo alla rotatoria per Sopramonte. Proprio su quella strada alcuni mezzi pesanti non muniti di catene stamattina sono rimasti bloccati di traverso alla carreggiata. Gli agenti della polizia locale con il supporto dei vigili del fuoco volontari hanno regolato il traffico, che ha subito qualche rallentamento, finché non sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti che hanno provveduto alla rimozione dei camion. Sulla 45 bis la polizia locale blocca tutti i mezzi pesanti sprovvisti di catene, anche se montano gli pneumatici da neve.