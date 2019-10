“Oltre l’abito: quando l’inclusione va di moda”: al via il percorso laboratoriale

Gli studenti del liceo artistico Gropius condivideranno la passione per la moda con alcuni ragazzi e ragazze con disabilità, tutti i giovedì mattina fino al 3 dicembre.

Questa mattina ha preso il via presso il Liceo Artistico e Musicale “Walter Gropius” di Potenza il percorso laboratoriale per la creazione di bozzetti di abiti che saranno presentati il prossimo 3 dicembre, nell’ambito del progetto “Oltre l’abito: quando l’inclusione va di moda”. Il percorso, lo ricordiamo, è dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità e si svolgerà con cadenza settimanale per tutto il mese di novembre, il giovedì mattina. La finalità è creare sinergia, condivisione, conoscenza e, soprattutto consapevolezza di una realtà, quella della moda, ritenuta di secondo ordine nella piramide dei bisogni delle persone con disabilità. Far incontrare, quindi, gli studenti del Liceo Artistico e Musicale i quali potranno diventare stilisti o esperti di moda con i reali fruitori, ovvero proprio le persone con disabilità, ha un valore formativo, culturale e civico straordinario.

Non è scontato che i giovani siano consapevoli che a parte i gusti e le singole peculiarità, i concetti di eleganza, portamento e piacere di indossare ciò che è bello non hanno differenza tra giovani normodotati o con disabilità. I ragazzi e ragazze segnalati dalle associazioni di persone con disabilità aderenti al progetto, a bordo di un pollicino, messo a disposizione dal gestore del servizio di trasporto pubblico urbano, sono stati accompagnati nella sede del liceo dall’assessore Marika Padula. L’interesse mostrato dai partecipanti che sono stati piacevolmente accolti e messi a proprio agio, grazie alla sinergia tra studenti e docenti e al clima di intesa che si è immediatamente creato dimostra – dichiara l’assessore – che stiamo facendo la scelta giusta. L’assessore, in conclusione, ringrazia il prof. Malinconico, dirigente scolastico del Liceo artistico e musicale “Walter Gropius” di Potenza e Trotta bus Service S.p.A. per aver assicurato il trasporto dal domicilio dei ragazzi al liceo e viceversa. Appuntamento, dunque, al prossimo giovedì. Il progetto si concluderà il 3 dicembre prossimo con l’organizzazione di una sfilata.