Oltre 3 milioni lo stipendio della dirigenza bianconera

Stipendi dirigenti Juventus – Poco più di 2,8 milioni di euro lordi. E’ questo lo stipendio di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, per la stagione 2018-2019. E’ quanto emerge dalla relazione sulla remunerazione della società bianconera pubblicata in vista dell’assemblea dei soci. Paratici, tra retribuzione fissa (1,96 milioni di euro lordi), bonus (0,86 milioni lordi) e altri benefici non monetari, è il dirigente più pagato della Juventus. Alle sue spalle si piazzano il presidente, Andrea Agnelli, la cui remunerazione lorda ammonta a complessivi 504 mila euro (479,2 mila euro per la carica di presidente e 25 mila euro per il ruolo di consigliere di amministrazione) e il vicepresidente, Pavel Nedved, con 503 mila euro di retribuzione lorda (478,2 mila euro per la carica di vicepresidente e 25 mila euro come consigliere). Altri due dirigenti con responsabilità strategiche (di cui non viene indicato il nome nel documento ufficiale della Juventus) hanno invece percepito una retribuzione lorda complessiva di 725 mila euro.