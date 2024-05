“Oddio, l’estate!”: cosa c’entra l’ascella pezzata con il cambiamento climatico

Oddio, l’estate! di Adriana Riccomagno

Uscita: 19 aprile 2024

Pagg. 96

ISBN: 9791281556010

Non solo il caldo e la pressione bassa, ma anche le punture di zanzara, le

code in autostrada, l’insonnia, l’auto trasformata in forno e l’ascella pezzata,

la sabbia nel costume e i sandali con i calzini. “Oddio, l’estate!” di Adriana

Riccomagno, in libreria da venerdì 19 aprile per la Collana Natura di

Cose Note Edizioni, è una raccolta di piccole vignette autobiografiche

che descrivono i tre mesi alle prese con la “bella” stagione di una

persona che odia l’estate: 90 illustrazioni “demotivazionali” (una per

ogni giornata estiva) per condividere la propria sofferenza a suon di sudate

risate.

L’autrice, giornalista scientifica, sceglie la via dell’umorismo per raccontare

il periodo più caldo dell’anno ma è consapevole che oggi anche la più

leggera ironia sulle conseguenze delle temperature elevate non può

prescindere da una riflessione sul cambiamento climatico; per questo ha

coinvolto il collega giornalista esperto di clima nonché guida

escursionistica ambientale Franco Borgogno invitandolo a scrivere una

postfazione con alcuni spunti per chi non solo odia l’estate ma vuole anche

capire cosa sta succedendo e soprattutto che cosa si può ancora fare

(sì, qualcosa si può ancora!).

“Fa caldo, sempre più caldo. Scherzo da sempre con le amiche che, come

me, soffrono le pene dell’inferno (letteralmente) trascinandosi come larve

nelle giornate estive: da qui l’idea di provare ad affrontare il tema

dell’emergenza climatica a partire da una premessa ironica – spiega

Riccomagno -. Si tratta di un argomento estremamente delicato e

preoccupante, anzi dell’argomento prioritario di questi anni, e qui propongo

il tentativo di affrontarlo in modo assolutamente personale e vicino, sulla

base dell’esperienza quotidiana, perché credo sia importante cogliere ogni

occasione e sperimentare ogni tipo di approccio per alimentare il confronto

e condividere il proprio vissuto per contribuire al dibattito, mettendo in

gioco la propria sensibilità”.

Appuntamenti

Domenica 12 maggio ore 12 @ Salone del Libro di Torino, Sala Lilla –

Regione Piemonte

In dialogo con l’editore Filippo Cosentino e la scrittrice Margherita

Oggero

Sabato 1° giugno presentazione con l’autrice alla Notte Bianca delle Librerie

di Alba (CN), Libreria La Torre

modera: Gian Mario Ricciardi, già direttore Tgr Piemonte

con: Filippo Cosentino, editore Cose Note Edizioni

Martedì 2 luglio alle 19 presentazione con l’autrice al Nuovo Cuneo di

Cuneo | Scienza al Nuovo

L’autrice

Adriana Riccomagno è una giornalista professionista specializzata in ambito

culturale e scientifico. Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il Master

di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di Torino cum laude.

Membro Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis), è tra i docenti del

Master di Comunicazione della Scienza dell’Ateneo torinese.

Nel 2022 ha vinto la prima edizione del Premio Giornalistico Nazionale

“Curare è bene, prevenire è meglio” e ricevuto il Journalism Research Grant

della Berlin Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a

numerose rassegne ed eventi culturali e congressi, tra cui Biennale

Tecnologia, Musica Scienza e World Forum Women In Science.

Cose Note Edizioni

Fondata da Filippo Cosentino, la casa editrice nasce nel 2021 come

ulteriore asset del Dragonfly Music Studio di Alba per gestire il publishing

della label Ipogeo Records. Nel 2023 CNE amplia il catalogo con la

creazione di collane editoriali dedicate a libri a stampa su temi a noi cari,

per professionalità acquisite e interessi: natura, saggistica, poesia, bambini,

ragazzi, manualistica. Dal 2024 CNE approda in Messaggerie Libri e Emme

Promozione, due grosse realtà del mondo dell’editoria che ci danno la

possibilità di raggiungere i nostri lettori nella maniera più diretta possibile,

in libreria, e di offrire ai nostri autori la visibilità commerciale che meritano.

Collana Natura

Autori esperti in ambito scientifico scrivono in questa collana per incontrare

le passioni del lettore con una lettura divertente, immediata e fruibile.