Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei Sistemi locali del lavoro

L’Istat rende disponibili le stime relative all’anno 2021, aggiornando la serie storica ricostruita a partire dal 2006, del numero di occupati residenti e sulle persone in cerca di occupazione per Sistema locale del lavoro (SLL).

I dati utilizzati per effettuare le stime provengono dall’indagine continua sulle forze di lavoro, mentre l’articolazione territoriale è costituita dai 610 Sistemi locali del lavoro, che rappresentano delle aree “autocontenute” rispetto ai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro, costruiti dall’Istat sulla base dei risultati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, secondo la nuova metodologia, denominata EURO, riconosciuta a livello europeo.

La nuova geografia dei sistemi locali del lavoro 2011 sostituisce integralmente quanto pubblicato dall’Istat fino al 17 dicembre 2014.

Si precisa che il presente rilascio sostituisce le stime precedentemente fornite e adotta sia il regolamento europeo 1700/2019 per la definizione dello status occupazionale nell’Indagine sulle Forze di Lavoro sia gli aggiornamenti della definizione dei Sistemi Locali del Lavoro 2011 a seguito delle variazioni amministrative dei comuni fino al Marzo 2021.

Le stime per SLL riguardano: popolazione totale, popolazione residente con meno di 15 anni, forze di lavoro, occupati residenti, persone in cerca di occupazione, non forze di lavoro, tasso di attività, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione. Si sottolinea che tali dati, ed in particolare la popolazione residente, considerata al netto delle convivenze, sono coerenti con quelli relativi alla media annuale delle forze di lavoro.

