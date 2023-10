E’ uscito un nuovo volume scientifico sulla rivista internazionale “The Lichenologist” dedicato al prof. Pier Luigi Nimis – curato da Lucia Muggia, Stefano Martellos e Mauro Tretiach – per celebrare la sua lunga e prestigiosa carriera dedicata alla conoscenza lichenologica.

In occasione del 35° Convegno della Società Lichenologica Italiana, tenutosi presso il Museo di Storia Naturale di Verona il 22 settembre scorso, è stata celebrata la lunga e prestigiosa carriera scientifica del prof. Pier Luigi Nimis, docente di Botanica Sistematica al Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, che a breve andrà in quiescenza, e per l’occasione i colleghi proff. Lucia Muggia, Stefano Martellos e Mauro Tretiach hanno pubblicato un volume scientifico dedicato al prof. Nimis sulla rivista internazionale The Lichenologist, pubblicato da Cambridge University Press.

Il volume comprende 25 contributi scientifici nell’ambito delle tre grandi tematiche di ricerca su cui il prof. Pier Luigi Nimis ha lavorato in tutti questi anni: la sistematica e la biodiversità, il biomonitoraggio ambientale e lo sviluppo di toolkits digitali per l’identificazione degli organismi.

A questo volume speciale (numero 55) hanno partecipato più di 40 autori, alcuni dei quali sono stati presenti alla celebrazione riconoscendo al prof. Nimis un indiscusso ruolo di Maestro e Mentore.

A special issue dedicated to professor Pier Luigi Nimis

Pier Luigi Nimis: a life for lichens

Il prof. Pier Luigi Nimis, classe 1953, è stato il fondatore della “Società Lichenologica Italiana (SLI)” nel 1987, di cui è stato anche presidente, e presidente della “International Association for Lichenology (IAL)”, e ha portato un contribuito eccezionale alla ricerca ed alla divulgazione della conoscenza lichenologica in Italia ed all’estero.