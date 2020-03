Allestito in tempi record, nuovo ospedale per accogliere i malati di Covid-19.

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato in occasione dell’apertura del Covid 2 Hospital alla Columbus: “Noi stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori, tra medici e operatori – ha aggiunto -. I cluster nel basso Lazio si stanno tenendo sotto controllo. Ci siamo attrezzando per ogni scenario.