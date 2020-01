Nuovo piano sociosanitario al consiglio delle marche

Pdl disciplina attività ispettiva ambito sanitario

Il recente Piano sociosanitario delle Marche arriva in Consiglio regionale, congiuntamente alla proposta di legge in materia di attività ispettiva in ambito sanitario e socio-sanitario. L’assemblea legislativa è indetta per martedì 4 febbraio, alle ore 10, nella Sala consiliare di via Tiziano, Ancona. La seduta sarà basata sull’esame della proposta di Piano socio-sanitario regionale 2019/2021 (discussione e votazione) con relatore di maggioranza Fabrizio Volpini (Pd) ed Elena Leonardi (Fdi) per la minoranza. In primo piano anche la proposta di legge in materia di disciplina di attività ispettiva sempre in ambito sanitario e sociosanitario; Luca Marconi (Udc) è relatore di maggioranza e Romina Pergolesi (M5s) di minoranza. A seguire sono previste interrogazioni e proposte di mozione.