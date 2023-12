Nuovo centro natatorio in località Ghiaie, a breve una nuova gara d’appalto

È stata dichiarata deserta la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori della nuova piscina in località Ghiaie. L’unica offerta presentata da parte del Consorzio stabile Artemide, con sede legale a Roma, è stata infatti esclusa perché priva del progetto definitivo, non allegato alla documentazione tecnica come invece previsto dal bando.

L’opera si inserisce in un momento particolarmente delicato nel settore dei lavori pubblici, caratterizzato da un lato dalla concentrazione di numerose procedure legate ai finanziamenti Piano nazionale ripresa e resilienza e dall’altro al permanere di una situazione di incertezza sui costi energetici e dei materiali, elementi che talora possono incidere sulla partecipazione a determinate gare, soprattutto se con un certo grado di complessità ed articolazione.

Si darà corso dunque a una seconda procedura aggiornata al nuovo codice degli appalti, che nel caso di appalto integrato prevede la messa in gara del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La nuova formula, meno impegnativa per i concorrenti, favorirà probabilmente una maggiore partecipazione alla gara d’appalto.